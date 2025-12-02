أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، اكتمال استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة، التي قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة التصويت بها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر، بعد إلغائها في المرحلة الأولى.

وأكد المحافظ، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة انعقدت بكامل تشكيلها بحضور أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحافظة، لمتابعة اللمسات النهائية وضمان جاهزية جميع الجهات التنفيذية والأمنية، بما يحقق تنظيمًا حضاريًا للعملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أبوالنصر، أن الدائرة الثالثة تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، إضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها 798 ألفًا و839 ناخبًا، موزعين على 117 مركزًا انتخابيًا يضم 139 لجنة فرعية، تحت إشراف لجنة عامة واحدة مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية.

ويتنافس في هذه الدائرة 18 مرشحًا بالنظام الفردي، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية تقديم الدعم الكامل لضمان انتخابات منظمة وشفافة وفق ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشدد المحافظ على تكليف رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني على المقار الانتخابية؛ للتأكد من جاهزيتها من حيث النظافة والإنارة والتهوية وتسهيل حركة الدخول والخروج، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ انتخابي آمن وميسر للمواطنين.

وأشار أبوالنصر إلى توفير كراسي متحركة لذوي الهمم وكبار السن، وتجهيز مظلات ووسائل تهوية أمام اللجان للتخفيف على الناخبين، فضلًا عن التنسيق مع شركات المرافق لتأمين مولدات كهرباء احتياطية تحسبًا لأي طارئ. كما تم الانتهاء من خطط التأمين الشامل للمقار الانتخابية بالتعاون مع مديرية الأمن، وربط غرف العمليات الفرعية بالغرفة الرئيسية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، إلى جانب المتابعة المستمرة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين في الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية والواعية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية ودعم لمسيرة البناء والتنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان الجاهزية الكاملة وتوفير كل عوامل الراحة للمواطنين بما يليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.