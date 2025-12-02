قبل إعادة التصويت.. محافظ أسيوط يعلن الطوارئ استعدادا لانتخابات النواب

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء المراكز والأحياء والقرى، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها متابعة جاهزية الأجهزة التنفيذية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة الثالثة التي تقرر إعادة التصويت بها، إلى جانب استعراض الموقف النهائي لملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، وبحث خطة التوسع في منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

حضر الاجتماع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد.

في بداية الاجتماع، شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز التي تشهد إعادة الانتخابات، وعلى رأسها دائرة مركز الفتح، ضمن 19 دائرة على مستوى الجمهورية أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة التصويت بها، مؤكداً ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية واللجان المختصة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، مع توفير الخدمات الأساسية بمحيط المقار الانتخابية، ودعم أعمال النظافة والإنارة والمرور وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

كما وجه اللواء هشام أبو النصر بالإسراع في إنهاء الطلبات المتأخرة الخاصة بتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وتقديم التيسيرات للمواطنين الجادين، مع تطبيق القانون بحزم على الحالات غير الجادة والمتعدية، مشيراً إلى استمرار حملات التصدي للبناء المخالف والتعامل الفوري مع أي تعديات.

وفيما يتعلق بدعم السلع، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، مع الالتزام بذبح 3 رؤوس ماشية دوريًا بكل منفذ لضمان توافر اللحوم بسعر 290 جنيهًا للكيلو، إلى جانب تكثيف برامج الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكداً رفض أي مغالاة في الأسعار، وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالسلع.

كما وجه المحافظ بمتابعة يومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين، مع إشراك الجمعيات الأهلية في منظومة الجمع المنزلي لتحسين مستوى النظافة بالمراكز.

وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ أهمية تطوير أساليب العمل داخل الوحدات المحلية وطرح أفكار جديدة قابلة للتنفيذ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة وانضباطًا في مختلف القطاعات لتحقيق نقلة نوعية على مستوى المراكز والقرى.