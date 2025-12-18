فتحت اللجان الانتخابية بالدائرة الثاني التي يجري فيها الإعادة بجنوب سيناء أبوابها أمام الناخبين، وذلك لإدلاء المواطنين بأصواتهم في اليوم الثاني من جولة الإعادة، وسط هدوء واقبال ضعيف، وتشديدات أمنية مكثفة من قبل الجهات المعنية عن تأمين الانتخابات.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثانية في موعدها المقرر، إيذانًا ببدء أعمال اليوم الثاني والأخير من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025، وفق التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أنه لم يجري رصد أي تأخير أو معوقات في فتح اللجان.

وأوضح أن الـ 9 لجان استقبلت الناخبين منذ الدقائق الأولى، وسط إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من الجهات المكلفة بتأمين محيط المقار الانتخابية؛ لضمان انطلاق اليوم الأخير في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأشار إلى أن جولة الإعادة تجري بالدائرة الثانية فقط على المقعد الفردي، ويتنافس عليه مرشحان مستقلان، مؤكدًا على توافر كافة التسهيلات اللازمة لضمان مشاركة آمنة وميسرة للمواطنين.

كما أكد أنه تجري متابعة مستمرة عبر منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرصد الموقف داخل اللجان لحظة بلحظة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو شكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى مراجعة استعدادات اللجان في اليوم الثاني، من حيث النظافة والإنارة وتهيئة المداخل والمخارج.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية، موزعة على النحو التالي:

مدينة طور سيناء: لجنة عامة واحدة و5 لجان فرعية، بإجمالي 39،956 ناخبًا وناخبة.

مدينة رأس سدر: لجنتان فرعيتان، بإجمالي 16421 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو زنيمة: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 6135 ناخبًا وناخبة.

مدينة أبو رديس: لجنة فرعية واحدة، بإجمالي 5420 ناخبًا وناخبة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالدائرة الثانية 67932 ناخبًا وناخبة.