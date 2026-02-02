بالصور- محافظ المنوفية يشارك الأهالي احتفال ليلة النصف من شعبان

شهد محافظ المنوفية اليوم الإثنين، الاحتفال السنوي بليلة النصف من شعبان، والذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة العصر بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات دينية تناولت فضل ليلة النصف من شعبان ومكانتها في الإسلام، وما تحمله من معاني القرب من الله والدعاء والعمل الصالح، إلى جانب التأكيد على وحدة الصف ونشر القيم الأخلاقية والوسطية بين أفراد المجتمع.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف خلال كلمته أهمية اغتنام هذه الليلة المباركة في العبادة والطاعات، مشيرًا إلى ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية عن فضل شهر شعبان، باعتباره شهرًا ترفع فيه الأعمال إلى الله، داعيًا إلى استلهام الدروس الدينية التي تعزز التسامح والاستقرار المجتمعي.

كما تناول مدير عام منطقة وعظ المنوفية في كلمته فضل هذه المناسبة الدينية، مؤكدًا دور الخطاب الديني المستنير في ترسيخ القيم الإنسانية، والحفاظ على وحدة الوطن، ونقل تحيات شيخ الأزهر الشريف للمشاركين في الاحتفال.

وفي كلمته، قدم محافظ المنوفية خالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأهالي وشعب المنوفية، بمناسبة ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف في نشر الوعي الديني الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود لبناء مجتمع متماسك يقوم على المحبة والسلام، بالتوازي مع استكمال مسيرة التنمية الشاملة بمختلف القطاعات لخدمة أبناء المحافظة.