ترامب: رئيس الوزراء الهندي يوافق على شراء النفط من أمريكا بدلًا من روسيا

كتب-عبدالله محمود:

07:52 م 02/02/2026

ترامب ورئيس وزراء الهند

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، صباح اليوم ووافق على التوقف عن شراء النفط الروسي وشراء كميات أكبر من الولايات المتحدة وربما فنزويلا.

وأوضح ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" الاثنين،: "لقد كان شرفًا لي أن أتحدث مع رئيس الوزراء الهندي مودي هذا الصباح. إنه أحد أعظم أصدقائي، وزعيم قوي ومحترم لبلاده".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "تحدثنا عن أشياء كثيرة، بما في ذلك التجارة، وإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا"، مؤكدًا أنه وافق على التوقف عن شراء النفط الروسي، وشراء المزيد من الولايات المتحدة، وربما فنزويلا.

وأشار ترامب إلى أن هذا التواقف سيساعد على إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا حاليًا، والتي يموت فيها الآلاف من الأشخاص كل أسبوع.

وأعلن ترامب أنه سيخفض الرسوم الجمركية على الهند، قائلا: "من باب الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناء على طلبه، وافقنا على اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند، حيث ستفرض الولايات المتحدة تعريفة متبادلة مخفضة، تخفضها من 25% إلى 18%".

وأكد ترامب أنه سيمضي قدمًا في خفض التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية ضد الولايات المتحدة إلى الصفر.

ولفت ترامب إلى أن رئيس الوزراء الهند تعهد بشراء المنتجات الأمريكية على مستوى أعلى بكثير، بالإضافة إلى أكثر من 500 مليار دولار من المنتجات الأمريكية. الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والفحم والعديد من المنتجات الأخرى.

واختتم الرئيس الأمريكي المنشور بالتأكيد على قوة العلاقة بين البلدين، قائلا: "ستكون علاقتنا المذهلة مع الهند أقوى في المستقبل. أنا ورئيس الوزراء مودي شخصان قادران على إنجاز الأمور، وهو أمر لا يمكن قوله بالنسبة لمعظم الناس".

دونالد ترامب أمريكا الهند النفط الأمريكي النفط الروسي ناريندرا مودي

