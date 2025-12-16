عقدت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب.

شهدت الجلسة، عرض فيديو الواقعة، وبعض اللقاءات التليفزيونية لأهلية المجني عليه.

ومن جانبه قال محمد يسري أبو رابح، محامي المجني عليه، بأن دفاع المتهمين طلبوا من هيئة المحكمة عقب عرض الفيديوهات، استدعاء الطبيب المعالج للمجني عليه بمستشفى رشيد، ومدير المستشفى لسؤالهم هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهم فيما أقروا به خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى أخر.

وأخذت هيئة المحكمة إقرارات من محامي المتهمين بأنه هذه هي الطلبات الأخيرة، وأن الجلسة المقبلة للمرافعة والفصل في القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وآخر، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة

صفوا دمه".. اعتداء مروع على تاجر ذهب وسط المارة في البحيرة