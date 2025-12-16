إعلان

وزير التعليم ومحافظ أسوان يشاركان طلاب مدرسة الشهيد عمرو فريد طابور الصباح

كتب : إيهاب عمران

12:06 م 16/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم داخل مدرسة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم داخل مدرسة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم في زيارة مفاجئة لمحافظة أسوا
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم فى طابور الصباح
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم والمحافظ فى طابور الصباح
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم يسلم على تلاميذ مدرسة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم مع تلاميذ مدرسة بأسوان
  • عرض 9 صورة
    وزير التربية والتعليم مع محافظ أسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر المتميزة للغات، في زيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام العام الدراسي والوقوف على مستوى الانضباط الإداري والتعليمي بالمحافظة.

وشارك الوزير والمحافظ طلاب المدرسة، البالغ عددهم 805 طلاب، مراسم طابور الصباح، كما اطلعا على سجلات الحضور والغياب لضمان تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وخلال جولتهما، أشاد الوزير بمستوى الالتزام والانضباط داخل المدرسة، مثمنًا جهود المعلمين في بناء شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم.

من جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال على استمرار دعم المحافظة للمنظومة التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب لتحقيق أقصى استفادة دراسية، مشيداً بالتنسيق المستمر مع الوزارة للارتقاء بمستوى التعليم في أسوان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير التعليم محافظ أسوان مدرسة الشهيد عمرو فريد طابور الصباح أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت قابضة واحدة.. لهذا السبب
طريق سطحي وأتوبيس ترددي.. تفاصيل مشروعات تطوير الدائري "صور"
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر