تفقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مدرسة الشهيد عمرو فريد عبد الظاهر المتميزة للغات، في زيارة ميدانية مفاجئة لمتابعة انتظام العام الدراسي والوقوف على مستوى الانضباط الإداري والتعليمي بالمحافظة.

وشارك الوزير والمحافظ طلاب المدرسة، البالغ عددهم 805 طلاب، مراسم طابور الصباح، كما اطلعا على سجلات الحضور والغياب لضمان تطبيق القواعد المنظمة للعملية التعليمية.

وخلال جولتهما، أشاد الوزير بمستوى الالتزام والانضباط داخل المدرسة، مثمنًا جهود المعلمين في بناء شخصية الطلاب وتطوير مهاراتهم.

من جانبه، أكد اللواء إسماعيل كمال على استمرار دعم المحافظة للمنظومة التعليمية، وتوفير البيئة الملائمة للطلاب لتحقيق أقصى استفادة دراسية، مشيداً بالتنسيق المستمر مع الوزارة للارتقاء بمستوى التعليم في أسوان.