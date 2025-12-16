محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لإعادة انتخابات النواب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب، المقرر انعقادها يومي 17 و18 ديسمبر الجاري داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضح المحافظ أن الهدف الرئيسي للجهاز التنفيذي بالمحافظة هو إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

وأشار إلى أنه تم تجهيز 168 مركزًا انتخابيًا بإجمالي 182 لجنة فرعية، وعدد 3 لجان عامة، لاستقبال 1,009,660 ناخبًا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، موزعة على 152 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، و3 مراكز شبابية، ومركز ثقافي واحد، ومكتب صحة واحد.

وشدد المحافظ على أن الهدف هو توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات.

ووجّه المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل في نطاق مسئوليتهم، خاصة في محيط المقرات والمراكز الانتخابية، بالإضافة إلى إقامة مظلة أمام كل مركز لاستخدامها كأماكن لانتظار الناخبين وتنظيم تواجدهم، ومراجعة كافة مصادر الإنارة داخل المقرات، وتجهيز كراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في الوصول إلى داخل المقر الانتخابي.

كما تم التأكيد على تجهيز غرف العمليات الفرعية في كل نطاق وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب توجيه مديرية الصحة، وفرع هيئة الرعاية الصحية، ومرفق الإسعاف برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية، لاستقبال أي حالات طارئة خلال فترة الانتخابات.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة على مستوى الجمهورية. ومن المقرر أن تجرى جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالدوائر الانتخابية، حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال 461,266 ناخبًا من خلال 66 مركزًا انتخابيًا، بينما تستقبل الدائرة الثانية 173,329 ناخبًا من خلال 24 مركزًا انتخابيًا، والدائرة الثالثة 375,065 ناخبًا من خلال 78 مركزًا انتخابيًا.