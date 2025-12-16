اليوم.. خامس جلسات محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة

تعقد الدائرة السادسة بمحكمة جنايات دمنهور، اليوم الثلاثاء، خامس جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر الذهب.

كانت الجلسة السابقة بتاريخ 11 نوفمبر تأجلت لتعذر إحضار المتهمين بسبب ظروف الانشغال بالانتخابات البرلمانية.

وقال محمد يسري أبو رابح، محامي أسرة المجني عليه، إن النيابة العامة وجهت للمتهمين في القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلي شمال دمنهور، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، واقترانها بجناية أخرى وهي الشروع في قتل أحمد الديباني.

وأضاف أن القضية منظورة أمام محكمة الجنايات بعد اكتمال التحقيقات، وسماع أقوال الشهود، وورود التقارير الفنية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، حين تلقى مركز شرطة رشيد بلاغًا يفيد بإصابة أحد الأشخاص بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي لاحقًا متأثرًا بجراحه.

وتبين أن المجني عليه هو أحمد المسلماني، أحد تجار الذهب المعروفين بمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

وكشفت التحريات الأمنية عن تورط كل من المدعو فارس .ع.م، وآخر، في ارتكاب الواقعة، حيث جرى ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأحيلا إلى النيابة العامة التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.

اقرأ أيضًا

دماء على الذهب.. القصة الكاملة للاعتداء على تاجر مصوغات أمام المارة بالبحيرة

صفوا دمه".. اعتداء مروع على تاجر ذهب وسط المارة في البحيرة