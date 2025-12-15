أسوان - إيهاب عمران:

حصل الباحث بهاء محمد عطية عبد الرحمن، مدير فرع الشهر العقاري بمنطقة المناعية بأسوان، على درجة الدكتوراه بتقدير امتياز، عن رسالته التي حملت عنوان: "التسجيل العيني للأصول العقارية والتنمية الاقتصادية في مصر".

وأوضح الباحث أن الرسالة تناولت تأثير التسجيل العيني على التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التسجيل العيني يُعد قاطرة نحو التنمية، مع الاستشهاد بنموذج دبي في التسجيل العيني وأثره على نهضة دولة الإمارات.

وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من أستاذ دكتور مصطفى كامل خليل، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة وعميد مؤسس كلية الحقوق بجامعتي أسوان ودمياط، فيما تكونت لجنة المناقشة والحكم من: مستشار دكتور عبد الكريم محمد السروي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مناقشًا وعضوًا، أستاذ دكتور مصطفى كامل خليل، مشرفًا ورئيسًا، أستاذ دكتور أيمن عبد الغفار، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة وعميد كلية الحقوق بجامعة أسوان، مناقشًا وعضوًا.