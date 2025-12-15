وجبة منزلية تُصيب أمًا وأطفالها الأربعة بتسمم غذائي في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيبت ربة منزل وأبناؤها الأربعة باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة منزلية مكوّنة من البيض والجبن، ما أدى إلى ظهور أعراض قيء وآلام حادة بالبطن، وذلك بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من مستشفى البداري المركزي بوصول المصابة ياسمين حسن عبد الرحمن، 35 عامًا، وأطفالها: سهير حسن عواد (7 أعوام)، وجنى حسن محمود (5 أعوام)، ومحمد حسن عواد (4 أعوام)، ورنا حسن محمود (عامان)، وهم يعانون من أعراض قيء وآلام شديدة بالبطن عقب تناول وجبة البيض والجبن، في واقعة يُشتبه في كونها تسممًا غذائيًا.

وجرى حجز المصابين بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث تم إعطاؤهم المحاليل والأدوية المطلوبة، كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.