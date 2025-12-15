تجهيز 10 مدارس بجنوب سيناء لاستقبال الإعادة بانتخابات النواب

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عن تجهيز 10 مدارس كمقار انتخابية للإدلاء بالأصوات في انتخابات الإعادة لمجلس النواب ضمن محافظات المرحلة الثانية، والمقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن هناك 6 مقرات انتخابية بمدينة الطور، وهي: مدارس على مبارك الابتدائية، وطه حسين الابتدائية، وعمرو شكري الإعدادية بنات، ورفاعة الطهطاوي الإعدادية بنين، وبدر الابتدائية، وطور سيناء الثانوية الصناعية.

وأضاف أن هناك مقرًا انتخابيًا واحدًا بمدينة أبو زنيمة بمدرسة أبو زنيمة الإعدادية، ومقران بمدينة رأس سدر، هما مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية، ومدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية، ومقر آخر بمدينة أبو رديس بمدرسة أبو رديس الإعدادية.

وناشد وكيل الوزارة العاملين بقطاع التربية والتعليم، ممن لهم حق التصويت، بضرورة المشاركة الإيجابية والتوجه إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.