مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب موتوسيكل بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الإثنين، إثر انقلاب دراجتهما النارية أثناء محاولتهما تفادي سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة الأقصر.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات النجدة إخطارًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق طيبة الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن وفاة أحد مستقليها وإصابة الآخر بإصابات متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت الجهات المعنية إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصاب إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المجمع تحت تصرف جهات التحقيق، تمهيدًا لانتداب الطبيب الشرعي واستخراج تصريح الدفن.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.