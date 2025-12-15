إعلان

إنهاء 90% من طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسوان

كتب : إيهاب عمران

11:41 ص 15/12/2025

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، أن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يأتي ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية، نظرًا لدوره الحيوي في حماية حقوق المواطنين، وتنظيم النمو العمراني، والتصدي للعشوائية في البناء.

وأشار محافظ أسوان إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة إنهاء إجراءات التصالح، بما يحقق الطمأنينة والاستقرار للأسر المختلفة، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود خلال هذه المرحلة لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الحيوي، حيث وصل إجمالي عدد الملفات إلى 26 ألفًا و988 ملفًا، بنسبة تنفيذ بلغت 90.2%.

وشدد اللواء الدكتور إسماعيل كمال على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التي تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023، موضحًا أن الهدف الأساسي من التصالح لا يقتصر على تقنين الأوضاع فحسب، بل يمتد إلى إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة، وتحقيق استقرار دائم للمواطنين، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.

وناشد محافظ أسوان المواطنين سرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من فترة المد الجديدة، لاسيما في ظل حرص الدولة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، بما يحقق الصالح العام ويسهم في استكمال مسيرة البناء والتنمية.

إسماعيل كمال أسوان مخالفات البناء

