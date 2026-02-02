السجن 10 سنوات وغرامة مالية لعاطلين يتاجران في المخدرات برأس سدر

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطلين متهمين بالتجارة في المواد المخدرة بمدينة رأس سدر.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، وأحمد عبد الباسط سكرتاري التحقيق.

وتعود أحداث الواقعة إلى 30 نوفمبر الماضي، حين وردت معلومات للأجهزة الأمنية برأس سدر تفيد بمزاولة المتهمين نشاطهما في تجارة المخدرات، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، مستخدمين سيارة رقم "ج.ن.ق - 8621" ربع نقل في ترويج المواد المخدرة.

وبموجب إذن النيابة العامة، تم إعداد مأمورية لضبط المتهمين بعد تحديد موعد لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائهما، حيث تم ضبطهما داخل السيارة أثناء انتظار العميل. وعُثر بحوزة أحدهما على هاتف محمول ومبلغ 400 جنيه، والثاني على مبلغ 200 جنيه وهاتف محمول.

وبتفتيش السيارة، عُثر على 1023 قطعة متوسطة الحجم من مخدر الحشيش في صندوق السيارة، و17 قطعة أخرى داخل تابلوه السيارة. وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتها بقصد البيع، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات البيع، والهواتف لتسهيل الاتصال بالعملاء، والسيارة لتسهيل توزيع المخدرات.

وجرى تحرير المحضر رقم 2266 لسنة 2025 جنايات رأس سدر، وتبين من الكشف في أرشيف المتهمين أن أحدهما سبق اتهامه في قضيتين جنح بمحافظة المنوفية. وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة المضبوطة.

وأحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1681 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت اليوم حكمها المشدد.