محاكمة المتهم بقتل شاب في شبين الكوم بسبب خلافات على العمل

كتب : أحمد الباهي

11:16 ص 02/02/2026

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم في واقعة مقتل شاب يعمل "صنايعي رخام"، إثر خلافات نشبت بينهما على العمل داخل دائرة مركز شبين الكوم.

وكشفت التحقيقات عن مقتل الشاب أحمد، البالغ من العمر 17 عامًا، والمقيم بقرية البتاتون، عقب إصابته بطعنة نافذة باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، خلال مشاجرة مع المتهم، المقيم بقرية كفر البتانون، بسبب خلافات متعلقة بالعمل، ما أدى إلى سقوطه جثة في الحال.

وتلقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث قتل، ووفاة الشاب متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، كما جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالت المتهم إلى محكمة الجنايات.

القبض على المتهمين بقتل شاب كفر البتانون فى المنوفية

محكمة جنايات شبين الكوم خلافات مقتل شاب

