بالصور- وفد شبكة مكافحة الفساد البحري يزور ميناء الإسكندرية

استقبل ميناء الإسكندرية وفدًا من شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والالتزام بالمعايير الدولية في مجال المعاملات البحرية.

وتعد شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN) منظمة دولية معتمدة لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتهدف إلى القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة العالمية.

ووفقًا لبيان صادر عن ميناء الإسكندرية اليوم الاثنين، تأتي الزيارة في إطار جهود الارتقاء بتصنيف الموانئ المصرية في مجال النزاهة والحوكمة، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويدعم ثقة مجتمع الأعمال وشركات الملاحة العالمية في منظومة العمل.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لشبكة MACN إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال عدة أشهر، حيث جرى خلالها مراجعة وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية.

وأعرب وفد المنظمة عن تقديرهم للجهود المؤسسية والإجراءات التنظيمية التي تنفذها الهيئة، مؤكدين أنها تسهم بشكل فعّال في القضاء على أي ممارسات خاطئة، ورفع التصنيف الدولي لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية بشكل عام.

وأشار الوفد إلى أن التطوير المستمر في منظومة العمل يعزز من صورة ميناء الإسكندرية باعتباره أكبر ميناء بحري في مصر وواجهة رئيسية للنقل البحري، ومحورًا لوجستيًا محوريًا في منطقة البحر المتوسط، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.