"ربع الطلبة راسبين".. ماذا حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد؟

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 74.2%.

وأبدى محافظ بورسعيد استياءه من نسبة النجاح، خلال اعتماده للنتيجة، موجهًا محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، بما يحقق مصلحة الطلاب، مع تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الراسبين.

وقال المحافظ: "هنشتغل على أولادنا الفترة المقبلة، ونشوف العيب اللي عندنا ونعالجه.. نتيجة 74% غير مقبولة، لأنها تعني أن ربع الطلبة لم ينجحوا، ولدينا مشكلة في ثلاث مواد رئيسية، وسننظم لهم مجموعات تقوية بالمدارس مجانًا"، مشيرًا إلى أن ما أدخل الفرحة على قلبه هو تحقيق الطلاب من ذوي القدرات المختلفة نسبة نجاح 100%.

ومن جانبه، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه سيتم العمل الجاد مع الطلاب، وبالتعاون مع المعلمين الأكفاء، لتحسين نسبة النجاح بالشكل الذي يليق بمحافظة بورسعيد، موضحًا أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الذين لم يجتازوا نسبة النجاح في مواد اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية.