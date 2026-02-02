إعلان

"ربع الطلبة راسبين".. ماذا حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد؟

كتب : طارق الرفاعي

11:01 ص 02/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي خلال اعتماده للنتيجة (4)
  • عرض 4 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي خلال اعتماده للنتيجة (3)
  • عرض 4 صورة
    اللواء أركان حرب محب حبشي خلال اعتماده للنتيجة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، مساء أمس الأحد، نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 للفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح بلغت 74.2%.

وأبدى محافظ بورسعيد استياءه من نسبة النجاح، خلال اعتماده للنتيجة، موجهًا محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بتكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح المسار، بما يحقق مصلحة الطلاب، مع تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الراسبين.

وقال المحافظ: "هنشتغل على أولادنا الفترة المقبلة، ونشوف العيب اللي عندنا ونعالجه.. نتيجة 74% غير مقبولة، لأنها تعني أن ربع الطلبة لم ينجحوا، ولدينا مشكلة في ثلاث مواد رئيسية، وسننظم لهم مجموعات تقوية بالمدارس مجانًا"، مشيرًا إلى أن ما أدخل الفرحة على قلبه هو تحقيق الطلاب من ذوي القدرات المختلفة نسبة نجاح 100%.

ومن جانبه، أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أنه سيتم العمل الجاد مع الطلاب، وبالتعاون مع المعلمين الأكفاء، لتحسين نسبة النجاح بالشكل الذي يليق بمحافظة بورسعيد، موضحًا أنه سيتم تنظيم مجموعات تقوية مجانية للطلاب الذين لم يجتازوا نسبة النجاح في مواد اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، واللغة العربية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان
أخبار

الإفتاء ترد على القول بتضعيف ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان
نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ.. بالاسم ورقم الجلوس
أخبار المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ.. بالاسم ورقم الجلوس
"ليس بيدي".. نجم ليفربول يورّط الإدارة على طريقة صلاح
رياضة عربية وعالمية

"ليس بيدي".. نجم ليفربول يورّط الإدارة على طريقة صلاح
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات
أخبار مصر

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات

للذكور والإناث.. كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
حوادث وقضايا

للذكور والإناث.. كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر