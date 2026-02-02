إعلان

خلال ساعات.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا ورابط للاستعلام

كتب : جمال محمد

11:18 ص 02/02/2026

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، عن ظهور نتيجة امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، بعد قليل.

ويأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال تصحيح ورصد ومراجعة الدرجات داخل كنترولات الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة

وكان قد أدى امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بمحافظة المنيا 119 ألفًا و301 طالب وطالبة، موزعين على 505 لجان امتحانية داخل 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تنشر النتيجة عبر الرابط التالي: من هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا محافظة المنيا

الذهب يواصل الانخفاض ببداية التعاملات الصباحية
فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر