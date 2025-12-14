أكد مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة أن عملية اختيار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026 تمت باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بمقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، أن نتائج الاختبارات تم رصدها إلكترونيًا لترتيب الطلاب حسب أعلى مجموع درجات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية، دون أي تدخل بشري، لضمان النزاهة والشفافية في عملية القبول.

