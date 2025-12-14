بالصور- تحصين 326 كلبًا في أسوان ضد السعار

اختتمت محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، فعاليات المهرجان الأول للرياضات التراثية بنادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولفيف من ضيوف المحافظة.

حيث استضافت محافظة الوادي الجديد، أول مهرجان للرياضات التراثية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة على مدار 4 أيام اعتبارا من 11- 14 ديسمبر الجاري.

واستقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية.

ومشاركة وحضور كل من اللواء جمال امبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذى تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

مصراوي يكشف عن تفاصيل آليات تنفيذ وفعاليات المهرجان:

أولًا: مسابقات الإبل الأصيلة وتتضمن سباقات الماراثون الدولية للإبل بمشاركة قبائل عربية من مختلف الدول وتشمل:

1-أشواط خاصة للإناث بتقسيمات عمرية دقيقة.

2-سباقات الإبل المُزيّنة بالخُرج والمزينة التراثية.

3-منافسات تنازع الإبل بين القبائل العربية.

4- مسابقة مزاين الإبل (ملكة جمال الإبل) وفق معايير دولية.

ثانيًا: سباقات الخيول العربية الأصيلة وتشمل:

1- سباقات مرماح الخيول بمشاركة واسعة من القبائل العربية (اسوان - الاقصر -قنا - الشرقية ) و5 دول عربية هي السعودية وليبيا والسودان والأردن والكويت.

2- استعراض خيول مطروح والملهاد

3-مسابقات صابية الخيل الاستعراضية الشرقية .

4- مسابقة جمال الخيل العربية الأصيلة الشرقية .

5- سباقات القدرة والتحمّل لمسافات صحراوية طويلة.

ثالثًا: الألعاب والرياضات الشعبية:

وتشمل مجموعة من أعرق الألعاب التراثية هي:

التحطيب – الحكشة – الحنجيلة – المبارزة – السيجة – الطاب – طلوع النخل – الظهور على الإبل – كرة السلة الشعبية.

رابعًا: رياضات الصيد وتشمل:

1-الصيد بالصقور

2-الصيد بالسلوقي (الصيد التقليدي)

خامسًا: الملتقى الثقافي والفني للشباب ويتضمن:

1-مؤتمر ثقافي شبابي بمشاركة 150 شابًا في التمثيل التراثي والزي البدوي .

2-معرض للحرف البدوية والمشغولات اليدوية من جميع المحافظات.

3- ورش للفنون البدوية (الشعر – الغناء – الفلكلور).

4-تنفيذ فرح بدوي كامل يجسد الاحتفال الحقيقي بالتراث، مع اختيار زوجين من المتقدّمين لإقامة الفرح مجانًا، وتقديم رحلة Honeymoon هدية من المحافظة.

سادسا: جوائز وتكريمات

في كل مسابقة من مسابقات الإبل، الخيول، الألعاب الشعبية، والصقور وتشمل:

1- تكريم رسمي للفائزين

2- مبالغ نقدية قيّمة

3- دروع وشهادات تقدير

4 - إبراز إعلامي للفائزين عبر التغطيات الرسمية للمهرجان

رسالة المهرجان

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لمصراوي، إن المهرجان يُجسّد رؤية الدولة المصرية في إحياء التراث البدوي، دعم المجتمعات المحلية، تعزيز دور الشباب، وتقديم تجربة عالمية تنطلق من قلب الصحراء المصرية نحو آفاق جديدة من السياحة والتراث والرياضة.

وأضاف فكري، أن المهرجان يشهد للمرة الأولى في مصر، يشهد المهرجان مشاركة نسائية قوية ومؤثرة في مختلف الفعاليات الرياضية، وخاصة في سباقات الإبل للإناث، مسابقات الخيول، الألعاب الشعبية والفنون التراثية، لورش والحرف البدوية.

ولفت إلى أن هذه المشاركة في مشهد هو الأول من نوعه ويعكس تمكين المرأة في الرياضات التراثية وإعادة صياغة صورة المشاركة النسائية داخل المجتمع الصحراوي، وهو ما يشكّل عنصرًا غير متوقع ويضيف قيمة إنسانية ورسالة حضارية للمهرجان.

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم تجربة مبهرة تعكس الأصالة المصرية وتُبرز هوية الوادي الجديد كعاصمة للتراث البدوي والفنون الصحراوية.

يأتي المهرجان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث المصري وتعزيز الهوية الوطنية، حيث نظمت محافظة الوادي الجديد النسخة الأولى من مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون في حدث يُعد الأكبر والأضخم على مستوى الرياضات التراثية في مصر والوطن العربي.

وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الاتحاد المصري للرياضات الصحراوية ( تحت التاسيس).