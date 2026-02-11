إعلان

مصرع طفل سقط من الدور الرابع في برج العرب

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:51 م 11/02/2026

الطفل الضحية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع بعقار في مدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة برج العرب إخطاراً من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط طفل من عقار بمنطقة مساكن 800 بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص سقوط الطفل "مالك.ع.ف"، 6 سنوات من الطابق الرابع من شرفة الشقة سكنه بالطابق الرابع بالعقار المشار إليه ما أدى إلى مصرعه.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة برج العرب، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

