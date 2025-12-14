محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة والنظافة بشرم الشيخ

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مستجدات أعمال التطوير الجارية بعدد من المناطق الحيوية بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المحافظة للتنمية المستدامة، ومتابعة الخطة الاستثمارية لأعمال الصيانة ورفع كفاءة المرافق.

وقال المحافظ إن الأعمال الجارية تشمل تمهيد وتطهير الظهير الصحراوي بطول الممشى السياحي، إلى جانب تنفيذ أعمال رفع الزراعات بقطاع حي النور أمام الكنيسة، وأعمال النظافة بمنطقة سكن العاملين بحي النور، فضلًا عن تسوية محيط قرية بورتو، ورفع كفاءة مخرج الريفيرا عند تقاطع الممشى السياحي، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار استكمال أعمال إنشاء المرحلة الأولى من الحملة الميكانيكية الجديدة، المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، لما لها من دور مهم في تعزيز كفاءة منظومة النظافة والخدمات بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح أن أعمال التطوير تضمنت أيضًا قص وتقليم الأشجار بمربع أبو علي بحي النور، وتهذيب الأشجار بشارع المعهد الديني، في إطار الاهتمام بالتشجير والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لتطوير جميع مدن المحافظة، والاهتمام بأعمال النظافة والصيانة الدورية للمرافق العامة، بما يضمن الحفاظ عليها، وتعزيز كفاءتها واستدامتها، والارتقاء بمستوى جودة الحياة للمواطنين.

وفي ختام تصريحاته، ناشد محافظ جنوب سيناء المواطنين بضرورة الحفاظ على المال العام والاستثمارات، والمشاركة الإيجابية في دعم الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الحضاري والسياحي بمدينة شرم الشيخ وكافة مدن المحافظة.