أكد النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، أن مدرسة النيل الدولية في دائرته شهدت حالات تحرش من فرد أمن بغرفة الأمن تجاه أطفال في مرحلة KG1 وKG2.

وقال إمام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الشكاوى بدأت من 4 أطفال ثم ارتفعت إلى 12 حتى الآن، مضيفًا أن الأطفال الصغار لم يتمكنوا من التعبير بوضوح في البداية مما أدى إلى تغير سلوكياتهم.

أوضح إمام أن أولياء الأمور توجهوا لإدارة المدرسة التي تأخرت في الرد، مشيرًا إلى أن الشرطة تدخلت بعد بلاغات الأهالي وأجرت تحقيقات.

وتابع النائب عبد المنعم إمام أن المدرسة، رغم تبعيتها لوزارة التربية والتعليم ومصروفاتها العالية، شهدت تغييراً في 10 مديرين خلال عامين مع تدهور واضح في الرقابة والانضباط.

وأكمل: "تعليمات الوزير الصادرة من 3 أسابيع بشأن الكاميرات وتحليل المخدرات كان من باب أولى يتم تطبيقها في مدرسة تابعة للزوارة".

أكد إمام، أن إدارة المدرسة ركزت على إخفاء الواقعة وتهدئة أولياء الأمور بدلاً من حلها، معربًا عن استيائه من عدم صدور بيان رسمي من الوزارة حتى الآن يوضح الإجراءات المتخذة.

وأشار إلى أن غرفة الأمن بدون كاميرات سمحت بتكرار الحادث، داعيًا إلى رقابة محكمة على تلك المدارس المنصنفة "مدارس نموذجية" لاستعادة ثقة الأهالي.