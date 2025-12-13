إعلان

"وقعوا في الترعة".. إصابة 5 عمال بانقلاب تروسيكل بمركز الوقف بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:33 م 13/12/2025

حادث انقلاب تروسيكل أرشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 5 عمال، اليوم السبت، في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة عند كوبري أبو ديب بدائرة مركز الوقف شمال قنا.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع الحادث، وأسفر عن إصابة 5 عمال أثناء عملهم.

وجرى تحرير المحضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 عمال بانقلاب تروسيكل انقلاب تروسيكل بمركز الوقف مستشفى الوقف المركزي مركز الوقف بقنا

