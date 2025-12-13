بالصور- جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم

البحث عن شقيقين انهارت عليهما حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء احتفالية كبرى على المسرح المكشوف بمدينة الطور، احتفالًا بـ"اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذوي الهمم"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

وشهدت الاحتفالية حضور السكرتير العام المساعد، نائبًا عن المحافظ، وبمشاركة فاعلة من مختلف المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية.

وأكد السكرتير العام المساعد أن محافظة جنوب سيناء تولي أهمية قصوى لملف ذوي الهمم، ليس فقط من خلال توفير الرعاية والتأهيل، بل عبر دمجهم في المجتمع وإتاحة فرص العمل والتدريب التي تليق بقدراتهم، التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل العدالة والمساواة للجميع دون تمييز.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة في متابعة شكاوى المواطنين وقضاياهم، مؤكدًا أن أبواب المحافظة ستظل مفتوحة دائمًا للاستماع إلى الشكاوى وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

وتخلل الحفل برنامج فني متنوع، بدأ بعروض استعراضية قدمتها فرقة طور سيناء للفنون الشعبية، التي مزجت بين التراث والروح الوطنية.

كما تألق طلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بتقديم عرض استعراضي مميز بلغة الإشارة، نال استحسان الحضور.

وقدمت مديرية الشباب والرياضة عرضًا مسرحيًا هادفًا، سلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان، وأبرز الطاقات الإبداعية لدى شباب سيناء.

واختُتمت الاحتفالية بتكريم ذوي الهمم وأسرهم، وتسليمهم مكافآت مالية وعقود عمل، تقديرًا لجهودهم ودعمًا لمسيرتهم.