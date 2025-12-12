إعلان

شرطة أسوان تضبط متسولين وتحيلهم للنيابة

كتب : إيهاب عمران

05:45 م 12/12/2025

وحدة رعاية الأطفال بأسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط عدد من المتسولين من مختلف الفئات والأعمار، وذلك خلال حملات ودوريات مكثفة شملت كورنيش النيل، والمراسي السياحية، وبعض الشوارع الرئيسية والأسواق.

وجرى إحالة المتسولين المضبوطين إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

من جانبه، وجه أكد الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، باستمرار جهود مواجهة الظواهر السلبية لتعزيز الأمن والأمان والسلام الاجتماعي للمواطنين والسائحين على حدٍ سواء.

وأشار المحافظ إلى أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا مستمرًا بين المحافظة ومديرية الأمن لتنظيم حملات مكبرة تهدف إلى: إزالة التعديات والإشغالات، وضبط الحركة المرورية، وتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات بين الشباب، ضمن المبادرة المحلية "أسوان بلا إدمان".

وأوضح أن مكافحة الإدمان تشمل محورًا أمنيًا يتمثل في توجيه ضربات استباقية لبؤر تجارة وتوزيع المخدرات للقضاء على العناصر الإجرامية، بالتوازي مع تنفيذ المحورين العلاجي والتوعوي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شرطة أسوان ضبط المتسولين محافظ أسوان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة