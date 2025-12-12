والدة عروس المنوفية: "قتلوها وغيروا هدومها وحق بنتي مش هسيبه" -فيديو

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكدت والدة عروس المنوفية المتوفاة بقرية ميت بره أنها وأسرتها ينتظرون تقرير الطب الشرعي النهائي ونتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، مشددة على تمسكها بالقصاص لابنتها وجنينها، وأنها لن تتنازل عن حقهما مهما حدث.

وقالت الأم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الزوج المتهم – الذي أُلقي القبض عليه بمعرفة مباحث مركز قويسنا عقب البلاغ الوارد بمقتل زوجته داخل منزل الزوجية – ظهر أمامها "مرتديًا ملابس نظيفة"، على حد وصفها، متهمةً حماتهما بغسل سجادة غرفة المعيشة فور وقوع الحادث.

وأضافت: "كانت بتراقب له الطريق، لكن ربنا فضحهم.. الناس كشفت اللي حصل".

وتابعت الأم خلال حديثها لـ«مصراوي»: "خططت هي وابنها للجريمة.. قتلوها في الصالة وغيروا هدومها، وقالولنا إنها ماتت في أوضة النوم"، مشيرة إلى أن السلفة التي كانت متواجدة وقت الواقعة "اختفت بشكل مريب"، وتساءلت: "فين سلفتها؟ مختفية ليه؟".

وأكدت الأم – وهي تبكي بحرقة – أن كل ما ظهر في المنزل من خزين وطعام خاص بالعروسة هو من شراء ابنتها وليس من "كرم أهل الزوج"، مضيفة: "هي تقول صعبان عليها ابنها.. وأنا صعبان عليا بنتي المقتولة.. شفتها مرمية قدامي ومقتولة هي وجنينها".

ورفضت والدة العروس ما وصفته بـ"ادعاءات الحماة"، مؤكدة: "كدابة.. منها لله. قتلوا بنتي وغسلوا السجادة بعد اللي حصل". وختمت تصريحاتها قائلة: "حق بنتي مش هسيبه.. وإن شاء الله ياخدوا الإعدام".

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قويسنا العميد نبيل مسلم، بوقوع الحادث، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتم ضبط الزوج المتهم والتحفظ عليه، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت عملها لكشف ملابسات القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.