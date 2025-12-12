إعلان

السيطرة على حريق محدود خلف نادي الخانكة بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

05:34 م 12/12/2025

قوات الحماية المدنية أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شب حريق خلف نادى الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق واخماده قبل أن يمتد للمناطق المجاورة له، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق خلف نادي الخانكة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، لمكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبدأت قوات الحماية المدنية بالقليوبية عمليات التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى.

