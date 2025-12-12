أكد الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب أن تصدر مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى إفريقيًا في حجم الاستثمارات جاء ثمرة لإصلاحات شاملة نفذتها الدولة مؤخرًا.

وقال شعيب في مداخلة ببرنامج "إكسترا لايف"، إن السياسات النقدية التي قادها البنك المركزي كانت العامل الرئيسي، مضيفًا أن قرارات لجنة السياسات في 6 مارس 2024 أدت إلى استقرار سعر الصرف واختفاء السوق الموازية تمامًا، مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى أكثر من 50.5 مليار دولار.

أوضح شعيب أن الحوافز التشريعية والضريبية عززت جاذبية المناخ الاستثماري، مشيرًا إلى تعديل قوانين عديدة وإصدار "الرخصة الذهبية" التي تختصر الإجراءات إلى 21 يومًا فقط.

وتابع الخبير الاقتصادي بلال شعيب: إن ضمان استدامة النظم الضريبية لـ10 سنوات يمنح المستثمرين راحة وثقة أكبر، إلى جانب وثيقة سياسة ملكية الدولة التي رسخت الشراكة مع القطاع الخاص وأنهت أي تفضيل لقطاع الأعمال العام.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.4% سابقًا، مدعومًا بانتعاش الزراعة والصناعة والسياحة.

وأضاف، أن إضافة 3 ملايين فدان زراعي وعودة المصانع للطاقة القصوى بعد توافر المستلزمات ساهما في هذا الانتعاش، مع طموح السياحة للوصول إلى 50 مليار دولار إيرادات و50 مليون سائح.

وأشار شعيب إلى أن هذه الإنجازات تبعث رسالة طمأنة للمستثمرين العالميين، مؤكدًا أن استمرار الإصلاحات سيحافظ على صدارة مصر استثماريًا.

