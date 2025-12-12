إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه العمومي بمنطقة الإشارة فى أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نجحت فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى التعامل السريع مع الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط المياه العمومى بقطر 8 بوصة بمنطقة الإشارة بوسط طريق كسر الحجر بمدينة أسوان، وذلك بعد متابعة ميدانية مكثفة لمحافظ أسوان خلال جولته التفقدية اليوم.

وجاءت عملية الإصلاح تحت إشراف مباشر من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وبمشاركة من المهندس أحمد عبد السلام مدير قطاع المياه بالشركة، حيث تمكنت الفرق الفنية من السيطرة على الموقف وتنفيذ أعمال الإصلاح فى وقت قياسى عقب صلاة الجمعة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال خلال متابعته الميدانية، أن المحافظة لن تتهاون فى التعامل مع أى أعطال طارئة قد تشهدها شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى مع إعادة الشئ لأصله، مشدداً على ضرورة رفع جاهزية فرق الصيانة وتوفير المعدات اللازمة للتدخل الفورى وقت الضرورة بما يضمن استدامة الخدمات الحيوية ويحافظ على جودة المرافق العامة بالمحافظة.