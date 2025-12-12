إعلان

إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه العمومي بمنطقة الإشارة فى أسوان

كتب : إيهاب عمران

06:13 م 12/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    فرق الصيانة تصلح كسر خط مياه الشرب
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان فى موقع كسر خط مياه الشرب
  • عرض 6 صورة
    إنهاء إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بأسوان
  • عرض 6 صورة
    محافظ أسوان يشرف على إصلاح كسر خط مياه الشرب
  • عرض 6 صورة
    إصلاح كسر خط المياه الرئيسى بأسوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان - إيهاب عمران:

نجحت فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى فى التعامل السريع مع الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط المياه العمومى بقطر 8 بوصة بمنطقة الإشارة بوسط طريق كسر الحجر بمدينة أسوان، وذلك بعد متابعة ميدانية مكثفة لمحافظ أسوان خلال جولته التفقدية اليوم.

وجاءت عملية الإصلاح تحت إشراف مباشر من اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ، وبمشاركة من المهندس أحمد عبد السلام مدير قطاع المياه بالشركة، حيث تمكنت الفرق الفنية من السيطرة على الموقف وتنفيذ أعمال الإصلاح فى وقت قياسى عقب صلاة الجمعة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال خلال متابعته الميدانية، أن المحافظة لن تتهاون فى التعامل مع أى أعطال طارئة قد تشهدها شبكات مياه الشرب أو الصرف الصحى مع إعادة الشئ لأصله، مشدداً على ضرورة رفع جاهزية فرق الصيانة وتوفير المعدات اللازمة للتدخل الفورى وقت الضرورة بما يضمن استدامة الخدمات الحيوية ويحافظ على جودة المرافق العامة بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة مياه الشرب في أسبوان منطقة الإشارة فى أسوان محافظة أسوان خط المياه العمومي بمنطقة الإشارة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة