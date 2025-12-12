"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

ليس سلوت وحده.. المتسببون في استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان

تعرض يزن النعيمات، لاعب منتخب الأردن، لإصابة في الركبة، خلال مباراة منتخب بلاده ضد العراق، المقامة حاليا في ربع نهائي كأس العرب.

وأصيب يزن النعيمات، في الدقيقة السابعة من عمر مباراة الأردن والعراق، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي، ويخرج اللاعب محمولا على النقالة.

وارتبط اسم يزن النعيمات بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "صفقة يزن النعيمات للأهلي أصبحت شبه محسومة".

اقرأ أيضًا:

قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته



ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟



