"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

كتب : هند عواد

05:21 م 12/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    إصابة يزن النعيمات (2)
  • عرض 11 صورة
    إصابة يزن النعيمات (1)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (4)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (1)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (5)
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (1)_1
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات (3)
  • عرض 11 صورة
    يزن-النعيمات-لاعب-منتخب-الأردن
  • عرض 11 صورة
    يزن النعيمات - الأردن

تعرض يزن النعيمات، لاعب منتخب الأردن، لإصابة في الركبة، خلال مباراة منتخب بلاده ضد العراق، المقامة حاليا في ربع نهائي كأس العرب.

وأصيب يزن النعيمات، في الدقيقة السابعة من عمر مباراة الأردن والعراق، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي، ويخرج اللاعب محمولا على النقالة.

وارتبط اسم يزن النعيمات بالانتقال إلى النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "صفقة يزن النعيمات للأهلي أصبحت شبه محسومة".

يزن النعيمات الأهلي الأردن والعراق إصابة يزن النعيمات

