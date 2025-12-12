انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 12-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3836 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4932 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5755 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6577 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 46040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 204544 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 328850 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.58% إلى نحو 4308 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.