افتتاح مسجدين ودعم غذائي لـ 20 ألف أسرة في بشاير الخير بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، يرافقه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، مسجدَي الواحد الأحد والهادي البديع بمشروعي بشاير الخير 3 و5 بمنطقة القباري بحي غرب، وذلك بعد اكتمال تنفيذهما بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفق أعلى معايير الجودة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، واللواء أ.ح وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وتامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر.

وتزامن مع الافتتاح وصول قافلة الدعم الكبرى "بالهنا والشفا" التابعة لصندوق تحيا مصر، محمّلة بـ 226 طنًّا من المواد الغذائية الجافة، والمخصصة لـ 20 ألف أسرة من سكان منطقة بشاير الخير، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة بالمناطق السكنية المطوّرة.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الجهود تمثل امتدادًا لدور الدولة في رعاية أبنائها وصون كرامتهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف والمنطقة الشمالية العسكرية يعكس نموذجًا وطنيًا مشرفًا في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف الوزير أن القافلة تشمل إلى جانب المواد الغذائية دعمًا موجهًا لأصحاب الهمم من أبناء بشاير الخير، يضم الكراسي المتحركة والعصي المخصصة لكبار السن وضعاف البصر، ووسائل القراءة والكتابة بطريقة برايل، تأكيدًا على حرص الدولة على أن يكون كل فرد في هذه المنطقة "مجبور الخاطر، سعيدًا، مملوء القلب بالأمل".

واختتم الوزير بتأكيد أن ما تشهده منطقة بشاير الخير يمثل نموذجًا لما يجري في مختلف ربوع الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والعمران.

ومن جانبه، قال محافظ الإسكندرية إن افتتاح مسجد الهادي البديع ببشائر الخير 5 ومسجد الواحد الأحد ببشائر الخير 3، اللذين شيدتهما الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يأتي امتداداً لجهود الدولة في عمارة المساجد وتعزيز الدور الروحي والفكري لها.

وأشار إلى اهتمام الدولة بغرس القيم الدينية ونشر الفكر الوسطي، موضحاً أن مشاركة 199 متسابقاً من أبناء الإسكندرية في مسابقة دولة التلاوة يعكس هذا الاهتمام.