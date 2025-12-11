إعلان

مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث بكفر الشيخ -صور

كتب : إسلام عمار

03:13 م 11/12/2025
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الحادث
  • عرض 9 صورة
    جانب من الحادث
  • عرض 9 صورة
    خلال الحادث
  • عرض 9 صورة
    السيارة ربع نقل
  • عرض 9 صورة
    صورة من الحادث
  • عرض 9 صورة
    مشهد من الحادث
  • عرض 9 صورة
    خلال تواجد الاهالي
  • عرض 9 صورة
    السيارة الاجرة

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ربع نقل على رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم - كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول جثتين، و14 مصابًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي نتيجة الحادث.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، إن الإصابات ما بين كسور، وارتجاج ويجرى اتخاذ اللازم طبيًا نحوهم في المستشفى وجاري حصر هوية الضحايا.

حادث بكفر الشيخ مصرع شخصين حادث تصادم

