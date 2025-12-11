مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في حادث بكفر الشيخ -صور

محافظ بني سويف يؤدي صلاة الجنازة على عامل نظافة: كان مثالًا للإخلاص

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أجرة بأخرى ربع نقل على رافد الطريق الدولي الساحلي بلطيم - كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول جثتين، و14 مصابًا إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بلطيم التخصصي نتيجة الحادث.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، لـ"مصراوي"، إن الإصابات ما بين كسور، وارتجاج ويجرى اتخاذ اللازم طبيًا نحوهم في المستشفى وجاري حصر هوية الضحايا.