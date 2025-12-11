أسرة المتهم تروي "كواليس" واقعة التعدى على معلم الإسماعيلية -فيديو

كشفت أسرة المتهم في واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمحافظة الإسماعيلية، رواية كاملة ومفصلة حول أسباب المشادة التي انتهت بالاعتداء داخل مكتب مدير المدرسة، مؤكدة أن ما وقع – بحسب قولهم – لم يكن اعتداءً مخططًا أو متعمّدًا، بل كان دفاعًا عن الأم بعد تعرضها للإهانة وسقوطها مغشيًا عليها.

وأوضحت الأسرة أن ابنتهم الطالبة بالمدرسة تعاني من حالة صحية خطيرة تتسبب في تعرضها لنوبات إغماء مفاجئة ومتكررة خلال اليوم الدراسي، وهو ما دفعهم إلى مطالبة إدارة المدرسة بالسماح للطالبة باصطحاب هاتف محمول داخل الفصل للتواصل الفوري معهم في حال حدوث طارئ صحي.

وأضافوا أن الطلب قوبل برفض من إدارة المدرسة رغم تقديم مستندات طبية، وفق روايتهم.

وذكرت الأم أنها توجهت إلى المدرسة بصحبة نجلها صباح يوم الواقعة لمناقشة سبب الاعتراض على دخول الهاتف، إلا أن مسؤولي المدرسة رفضوا دخولهم إلى المبنى بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، بعدما تقدمت الأسرة بعدة شكاوى رسمية لمديرية التربية والتعليم، وهو ما جعلهم يشعرون – على حد وصفهم – بوجود موقف مسبق تجاههم.

وتقول الأسرة إنها، أثناء صعودها لمكتب المدير، سمعت أحد الأشخاص يقول بلهجة تهديد: «هناخدهم فوق علشان نربيهم»، في حين تحدث آخرون معهم بطريقة اعتبروها استفزازية.

وأضافوا أنهم لاحظوا وجود شخص يحمل هاتفه وكأنه يستعد للتصوير قبل وقوع المشادة، مما زاد من توتر الموقف.

وتابعت الأسرة أن المشادة اندلعت داخل مكتب المدير بعد حديث المعلم – المجني عليه – معهم بشكل اعتبرته الأسرة “غير لائق”، وتقول إن المتهم رد عليه قائلًا: «ما تتكلمش مع أمي بالطريقة دي».

وفي هذه اللحظة، أصيبت الأم بحالة إغماء وسقطت أرضًا، وهو ما دفع الابن – بحسب روايتهم – إلى التدخل بانفعال للدفاع عنها، فتطورت المشادة إلى اشتباك أسفر عن إصابة المعلم.

وأكدت الأسرة أن ما وقع كان “رد فعل عفويًا” لحماية الأم، وليس اعتداءً متعمدًا أو نية للإيذاء، مشددين على أنهم لم يذهبوا إلى المدرسة بقصد افتعال أزمة أو الاعتداء على أي موظف.

وفى السياق ذاته، تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، في الوقت الذي أكدت فيه مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة ضد المتهم، مشددة على أن كرامة المعلم خط أحمر، وأن الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس جريمة لا تهاون فيها داخل أي منشأة تعليمية.

وعلى صعيد الإجراءات الأمنية، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا رسميًا من إدارة المدرسة يفيد باقتحام شخص للمبنى المدرسي والاعتداء على المعلم بآلة حادة داخل مكتب المدير. وبالتزامن مع البلاغ، أكدت مصادر أمنية أن شقيق الطالبة – المتهم في الواقعة – قام هو الآخر بإبلاغ النجدة طالبًا حضور الشرطة بعد احتدام الموقف داخل المدرسة.

وسرعان ما انتقلت قوة من مركز شرطة أبوصوير إلى الموقع، حيث جرى ضبط المتهم الذي تبين أنه يُدعى خالد. ا. ع، وتم تحرير المحضر رقم 13974 لسنة 2025 جنح أبوصوير، قبل إحالته للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات وسط تشديدات أمنية، انتظارًا للتقارير الطبية الرسمية الخاصة بحالة المعلم المصاب.

وفي أعقاب الواقعة، أصدر اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بيانًا رسميًا أدان فيه الاعتداء، مؤكدًا أنه يمثل خروجًا صارخًا عن قيم المجتمع والتقاليد المدرسية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهم.

كما تابع المحافظ الحالة الصحية للمعلم، مشددًا على ضرورة تقديم كل أشكال الرعاية والدعم له.

ومن جانبه، تابع أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، حالة المعلم المصاب لحظة بلحظة، وكلف علاء عنان، مدير إدارة أبوصوير التعليمية، بالتواجد داخل المستشفى حتى استقرار حالته الصحية.

وأكد موسى أن الواقعة لا تعكس سوى “سلوك فردي مرفوض” يخالف القوانين والآداب العامة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في حماية كرامة المعلمين أو المساس بهم، وأن التحقيقات مستمرة حتى يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق الجاني.