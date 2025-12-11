انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الخميس 11-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3753 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4825 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5630 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6343 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 45040 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63430 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197267 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317150 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.35% الى نحو 4214 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.