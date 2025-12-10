محافظ الإسكندرية: لجان المنتزه تشهد إقبالًا كبيراً من الناخبين -صور

قال الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إن لجان الانتخابات تشهد مشاركة واسعة وإقبالًا لافتًا يعكس وعي المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق الوطني.



وأكد المحافظ أن الدولة تضمن بيئة انتخابية آمنة ومنظمة وتطبق الضوابط بدقة لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات داخل كل لجنة.

جاء ذلك في تصريحات له خلال جولة ميدانية موسعة داخل مدرسة الرحمانية الابتدائية بمنطقة الإصلاح، لمتابعة أعمال التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزه.

وأوضح المحافظ أن لجان دائرة المنتزة تعمل بكفاءة و استعداد كامل لاستقبال الناخبين، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تشهد حالة من الترقب الإيجابي الذي يعكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.



وأضاف أن المحافظة تطبق بدقة الضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، موجهاً القيادات التنفيذية بسرعة التعامل مع أي مستجدات لضمان بيئة انتخابية آمنة ومنظمة وسهلة الإجراءات.

وأشار إلى أن حالة الطقس اليوم أفضل من الأمس، ومن المتوقع أن تتحسن بصورة أكبر خلال الغد وفقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أن الإسكندرية تمتلك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع تأثيرات الأمطار بفضل ما حققته الدولة من إمكانيات وما تم تنفيذه من أربع مراحل ضمن إستراتيجية إدارة مياه الأمطار بالمحافظة.



ولفت إلى أن غرفة العمليات المركزية تتواصل لحظيًا مع هيئة الأرصاد لمتابعة تطورات الطقس أولًا بأول بما يضمن التعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المحافظ أن غرف العمليات في أحياء المنتزة أول وثان تعمل على مدار الساعة وتتواصل مباشرة مع الغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العملية الانتخابية أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي مستجدات طوال يومي التصويت.