الطقس يشتعل رعدًا وبرقًا.. موجة أمطار قوية تمتد لشمال الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، عن تجدد تدفق السحب الرعدية على عدد من مناطق شرق البلاد، تشمل محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والشرقية ومدن القناة، وسط توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضحت الهيئة أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس في تلك المناطق.

وأضافت الأرصاد أن السحب الممطرة مستمرة في التأثير على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



