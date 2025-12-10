طابا تستقبل أمطارًا خفيفة وجنوب سيناء ترفع الطوارئ تحسبًا للسيول -صور

محافظ الإسكندرية: لجان المنتزه تشهد إقبالًا كبيراً من الناخبين -صور

شهدت اللجان الانتخابية بالقرى في محافظة المنيا، إقبالا ملحوظاً من الناخبين، خاصة في قرى مسقط رأس المرشحين، وذلك منذ الساعات الأولى اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد في التوافد على صناديق الاقتراع ، وسط عملية تنظيمية من قبل القائمين على اللجان.



وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس).



وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.



رابط البث المباشر:





