السيدات وكبار السن في المقدمة.. توافد المواطنين على لجان الانتخابات بالمنيا -فيديو وصور

كتب : جمال محمد

01:32 م 10/12/2025
شهدت اللجان الانتخابية بالقرى في محافظة المنيا، إقبالا ملحوظاً من الناخبين، خاصة في قرى مسقط رأس المرشحين، وذلك منذ الساعات الأولى اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.


وتصدرت السيدات وكبار السن المشهد في التوافد على صناديق الاقتراع ، وسط عملية تنظيمية من قبل القائمين على اللجان.


وتجرى انتخابات النواب بالمنيا في الدوائر التي ألغيت نتائجها في المرة السابقة، وهي دوائر ( مركز وبندر المنيا - مغاغة والعدوة وبني مزار - أبو قرقاص - ملوي - ديرمواس).


وجهزت محافظة المنيا 377 مقرًا انتخابيًا بإجمالي 489 لجنة فرعية، للانتخابات لاستقبال 3 ملايين و58 ألفًا و704 ناخبين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.


السيدات كبار السن توافد المواطنين لجان الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

