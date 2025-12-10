

الأقصر - محمد محروس:

انتهت بمحافظة الأقصر، من استعدادها لانتخابات مجلس النواب 2025 التي ستبدأ في الساعة التاسعة من صباح اليوم، بعد إعادة إجرائها عقب صدور أحكام بإلغاء نتيجة دوائرها بعد قبول 8 طعون تقدم بها مرشحين في دوائر المحافظة.

كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من تحركاتها لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالانضباط والشفافية وسهولة وصول الناخبين إلى مقار الاقتراع.

وتضم الأقصر 3 دوائر انتخابية رئيسية هي: "دائرة بندر ومركز الأقصر، ودائرة مركزي أرمنت والقرنة، ودائرة مركز إسنا"، بواقع مقعد فردي لكل دائرة.

ويصل إجمالي عدد الناخبين في المحافظة إلى نحو 923 ألف ناخبا، موزعين على 147 لجنة فرعية تغطي مختلف المدن والقرى والنجوع والتجمعات السكنية.

وتشهد دائرة بندر ومركز الأقصر منافسة بين 12 مرشحًا، ودائرة أرمنت والقرنة بين 16 مرشحًا، فيما تُعد دائرة إسنا الأكبر من حيث عدد المتنافسين، بعدد 24 مرشحًا.

وبدأت المحافظة منذ أيام خطة شاملة لتجهيز مقار اللجان الانتخابية، شملت أعمال النظافة العامة، ورفع كفاءة الإنارة، والتأكد من جاهزية الأثاث داخل المدارس ومقار الاقتراع، مع توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وممرات آمنة لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وتم التأكد من صلاحية مصادر الكهرباء، وتوفير مولدات احتياطية في عدد من المواقع الحيوية لضمان عدم تأثر سير التصويت حال حدوث أي طارئ.

ووضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية موسعة لتأمين محيط اللجان ومقار الفرز، مع انتشار مكثف للقوات الشرطية والدوريات المتحركة، وتحديد نطاقات تأمين حول المدارس ومراكز الاقتراع لمنع أي محاولات لتعطيل العملية الانتخابية.

وتم التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية لتأمين خطوط السير الرئيسية والطرق المؤدية إلى اللجان، خاصة في المناطق الريفية والقرى البعيدة.

وتم تفعيل غرف عمليات مركزية بديوان عام المحافظة، وأخرى فرعية في كل مركز ومدينة، تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وتتصل هذه الغرف بشكل مباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب الربط الإلكتروني مع مديريات الأمن والإسعاف والحماية المدنية.

ورفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية القريبة من مقار اللجان، مع الدفع بسيارات إسعاف متمركزة في محيط المدارس ومراكز الاقتراع للتعامل الفوري مع أي حالات تعب أو إغماء بين الناخبين.

كما تم توفير أطقم طبية احتياطية داخل عدد من اللجان ذات الكثافات المتوقعة.

وحرصت المحافظة على تخصيص ممرات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، وتوفير كراسي متحركة داخل العديد من اللجان، إلى جانب تنظيم حركة الدخول لمنع التكدسات وضمان الانسيابية.

وشهد مركز إسنا باعتباره الأكبر من حيث عدد المرشحين والناخبين تركيزًا إضافيًا في الاستعدادات الأمنية والتنظيمية، كما جرى رفع درجة الجاهزية في دائرتي أرمنت والقرنة لضمان انتظام العملية الانتخابية.

وأكدت القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر، أن جميع الأجهزة تعمل في حالة استعداد قصوى لضمان خروج الانتخابات في صورة حضارية تليق باسم المحافظة، مع التأكيد على التزام الحياد التام بين جميع المرشحين، وتوفير بيئة آمنة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.