شرطة المطار تحبط تهريب 800 قرص مخدر وربع كيلو حشيش

كتب : مصراوي

10:03 ص 10/12/2025

اللواء عبد الناصر موافي

كتب - محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من الأقراص المحظورة والحشيش، بعدما وردت معلومات أفادت بمحاولة أحد المسافرين تمرير مواد ممنوعة قبل سفره إلى جدة.

وتحركت فرق المباحث تحت إشراف اللواء عبد الناصر موافي بعد التأكد من صحة المعلومات، حيث تم ضبط فني كمبيوتر أثناء إنهاء إجراءات سفره، وعُثر بحوزته على ربع كيلو حشيش، وأقر بحيازته للمضبوطات عقب مواجهته.

كما تمكن رجال الأمن من ضبط سيدة تحمل جنسية عربية وبحوزتها 800 قرص ترامادول أثناء استعدادها للسفر، وأكدت خلال استجوابها أنّ زوجها سلّمها تلك الأقراص لحملها معه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اللواء عبد الناصر موافي شرطة المطار إحباط تهريب أقراص محظورة ربع كيلو حشيش

