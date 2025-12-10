انخفاض معدل التضخم الشهري إلى -0.2% بنوفمبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري إلى -0.2% في نوفمبر بعد أن انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (263 نقطة لشهر نوفمبر.

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض الشهري، وفق بيان الإحصاء، إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.8%)، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-0.2%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.8%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.4%).