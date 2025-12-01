إعلان

يخدم 15 ألف نسمة.. تشغيل صرف صحي "فارس" بأسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

05:51 م 01/12/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان مع العاملين بمحطة صرف صحي فارس
  • عرض 9 صورة
    جانب من القاء (1)
  • عرض 9 صورة
    بدء تشغيل محطة صرف صحى فارس
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان داخل محطة صرف صحى فارس
  • عرض 9 صورة
    محافظ أسوان يطلق التشغيل التجربيى لمحطة صرف فارس
  • عرض 9 صورة
    العاملين في محطة صرف فارس مع محافظ أسوان
  • عرض 9 صورة
    جانب من القاء (2)
  • عرض 9 صورة
    محطة الصرف الصحى بقرية فارس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "فارس" التابعة لمركز كوم أمبو، والذي تم تنفيذه بتكلفة استثمارية بلغت 196 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 15 ألف نسمة من أهالي القرية، في إطار حل المشكلات الصحية والبيئية بالمنطقة.


وخلال جولة متابعة على هامش بدء التشغيل، استمع المحافظ لشرح تفصيلي حول مكونات هذا المشروع الحيوي، الذي صُمم ليعمل بطاقة استيعابية تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف متر مكعب يوميًا.


يتضمن المشروع بنية تحتية واسعة تشمل شبكة انحدار بإجمالي أطوال تصل إلى 43.6 كم، مدعومة بمحطتي رفع صرف صحي (رئيسية ومساعدة)، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية، مما يضمن خروج مياه معالجة آمنة بيئيًا.


وفي سياق تعليقه على الافتتاح، شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية خطوة "التشغيل التجريبي" فور الانتهاء من المشروعات، لضمان أن يجني المواطن الأسواني ثمار الجهود المبذولة في كل المجالات، وتحديدًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ نظرًا لمساهمتها المباشرة في تحسين جودة الحياة والقضاء على التحديات البيئية.


واختتم المحافظ جولته بتوجيهات صارمة لضمان استدامة المشروع، مكلفًا بضرورة إسناد تشغيل المحطات لمتخصصين لضمان الكفاءة، مع الالتزام بإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على جودة الخدمة.


كما وجه بالتركيز على التنسيق الحضاري والموقع العام للمشروع، ليكون واجهة لائقة تتماشى مع حجم الإنجاز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشروع الصرف الصحي المتكامل قرية فارس دكتور إسماعيل كمال التشغيل التجريبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة