يخدم 15 ألف نسمة.. تشغيل صرف صحي "فارس" بأسوان (صور)

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرية "فارس" التابعة لمركز كوم أمبو، والذي تم تنفيذه بتكلفة استثمارية بلغت 196 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 15 ألف نسمة من أهالي القرية، في إطار حل المشكلات الصحية والبيئية بالمنطقة.



وخلال جولة متابعة على هامش بدء التشغيل، استمع المحافظ لشرح تفصيلي حول مكونات هذا المشروع الحيوي، الذي صُمم ليعمل بطاقة استيعابية تتراوح بين 2 إلى 3 آلاف متر مكعب يوميًا.



يتضمن المشروع بنية تحتية واسعة تشمل شبكة انحدار بإجمالي أطوال تصل إلى 43.6 كم، مدعومة بمحطتي رفع صرف صحي (رئيسية ومساعدة)، بالإضافة إلى محطة معالجة ثلاثية، مما يضمن خروج مياه معالجة آمنة بيئيًا.



وفي سياق تعليقه على الافتتاح، شدد الدكتور إسماعيل كمال على أهمية خطوة "التشغيل التجريبي" فور الانتهاء من المشروعات، لضمان أن يجني المواطن الأسواني ثمار الجهود المبذولة في كل المجالات، وتحديدًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي؛ نظرًا لمساهمتها المباشرة في تحسين جودة الحياة والقضاء على التحديات البيئية.



واختتم المحافظ جولته بتوجيهات صارمة لضمان استدامة المشروع، مكلفًا بضرورة إسناد تشغيل المحطات لمتخصصين لضمان الكفاءة، مع الالتزام بإجراء الصيانات الدورية للحفاظ على جودة الخدمة.



كما وجه بالتركيز على التنسيق الحضاري والموقع العام للمشروع، ليكون واجهة لائقة تتماشى مع حجم الإنجاز.