وداعًا للباعة الجائلين.. إنشاء سوق حضري جديد في دسوق بكفر الشيخ (صور)

بدأت مدينة دسوق في كفر الشيخ أولى خطواتها الفعلية نحو تنفيذ مشروع أول سوق حضري متكامل للخضار والفاكهة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة للقضاء على الأسواق العشوائية وتنظيم الشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ضمن رؤية مصر 2030 لتطوير المدن وتحسين جودة الخدمات اليومية للمواطنين.

وأكد محمد حسان، موظف من أبناء المدينة، أن إنشاء السوق الحضري الجديد يُعد خطوة حقيقية لتنظيم المدينة والقضاء على عشوائيات الباعة الجائلين في شوارع رئيسية، مثل شارع سعد زغلول، الذي أصبح يعاني من الفوضى وصعوبة الحركة.

وأوضحت نجلاء عبد الستار، ربة منزل، أن السوق الحضري سيغير أوضاع الرواج التجاري في المدينة، من خلال القضاء على العشوائيات وفوضى الباعة الجائلين، موضحة أن السوق الجديد يتيح لجميع ربات البيوت شراء احتياجاتهن من الخضروات والفاكهة في مكان واحد منظم.

وأشار أحمد عبد الجليل، صاحب محل تجاري، إلى أن نقل الباعة الجائلين إلى السوق الحضري الجديد يقلل الاحتكاك والمشاكل بين أصحاب المحال والباعة، الذين كانوا يحتلون ساحات المحال عنوة، مؤكدًا أن المشروع خطوة جيدة على الطريق الصحيح من جانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

وفي السياق ذاته، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الموقع جرى تسليمه رسميًا للجهة المنفذة التي بدأت بالفعل المرحلة الأولى من المشروع، وفقًا لتوجيهات المحافظ.

وأضاف "ساطور" أن المساحة الإجمالية للسوق تبلغ 1300 متر مربع، ويضم 75 باكية تتراوح مساحة كل منها بين 10 و15 مترًا، مخصصة لعرض الخضروات والأسماك والدواجن "قطاعي وجملة"، كما يضم المشروع دورات مياه وتوصيل جميع المرافق الأساسية من مياه وكهرباء وإنارة داخلية.

وأشار رئيس مركز ومدينة دسوق إلى أن الهدف من المشروع هو نقل الباعة الجائلين من الشوارع المزدحمة، والتخلص من الفوضى والعشوائية، وتحسين الحركة المرورية، مع توفير بيئة عمل مناسبة للتجار وخدمات أفضل لجمهور المستهلكين.

وتفقد رئيس المركز الأعمال الإنشائية الجارية بموقع السوق الجديد الواقع في شارع عبده زعلوك، بحضور النائبة رشا طيبة، مسؤولة المشروعات، وفريق من الإدارة الهندسية والمشروعات، مؤكدًا أن أسواقًا حديثة كهذه تُعد خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحسين جودة الخدمات في المدينة.