إعلان

بالصور- حملة مكبرة لضبط أسعار المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

كتب : رامي محمود

04:44 م 01/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (5)
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (6)
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (7)
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (8)
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (9)
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (4)
  • عرض 8 صورة
    حملات على المعرض الدائم للتاكد من الالتزام بالاسعار (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة مكبرة على المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، للتأكد من توفير المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لضبط الأسعار في المعرض الدائم ومنافذ البيع بمدينة المنصورة، والتأكد من تطبيق التخفيضات على أسعار السلع المختلفة لتصل إلى أكثر من 20% على السلع الغذائية الأساسية، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ويضم المعرض الدائم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنعًا، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، ومنفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توفير مختلف السلع الغذائية والتوسع في أسواق المحافظة لتسهيل وصولها إلى المواطنين.

كما تشمل التخفيضات أسعار البيض الأبيض والأحمر بـ100 جنيه للطبق، والأسماك بأسعار تتراوح بين 40 و100 جنيه، إضافة إلى أسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، بما يسهم في خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

ويقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، ونوابه، ومتابعة الأسعار الدكتور علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وخالد أبو ليلة، من مديرية التموين، ومحمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة لحركة البيع وضبط الأسعار بالمعرض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط أسعار المعرض السلع الغذائية المنصورة الدقهلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة