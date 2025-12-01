بالصور- حملة مكبرة لضبط أسعار المعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

وجّه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بتنفيذ حملة مكبرة على المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، للتأكد من توفير المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لضبط الأسعار في المعرض الدائم ومنافذ البيع بمدينة المنصورة، والتأكد من تطبيق التخفيضات على أسعار السلع المختلفة لتصل إلى أكثر من 20% على السلع الغذائية الأساسية، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

ويضم المعرض الدائم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنعًا، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، ومنفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار توفير مختلف السلع الغذائية والتوسع في أسواق المحافظة لتسهيل وصولها إلى المواطنين.

كما تشمل التخفيضات أسعار البيض الأبيض والأحمر بـ100 جنيه للطبق، والأسماك بأسعار تتراوح بين 40 و100 جنيه، إضافة إلى أسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، بما يسهم في خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

ويقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، ونوابه، ومتابعة الأسعار الدكتور علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، وخالد أبو ليلة، من مديرية التموين، ومحمد صلاح، مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، لضمان المتابعة المستمرة لحركة البيع وضبط الأسعار بالمعرض.