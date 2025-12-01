محافظ الدقهلية يعلن الانتهاء من رصف كوبري المرور بالمنصورة (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال صيانة ورصف شارع عبد السلام عارف وكوبري المرور بمدينة المنصورة، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من رصف الطبقة السطحية لكوبري المرور تمهيدًا للطبقة النهائية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة الطرق والمحاور المرورية الحيوية بالمحافظة، بما يسهم في تنظيم الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا بشكاوى حول تهالك كوبري المرور، وما تسببه الفواصل الحادة فيه من مشكلات للسيارات وتكدس مروري.

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مشروعات التطوير بجميع المراكز والمدن، مع الالتزام بالجداول الزمنية ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة لتحقيق مصلحة المواطن والتنمية المنشودة.

من جانبه، أوضح المهندس الزناتي عبد العظيم، مدير عام مديرية الطرق بالمحافظة، أن أعمال الصيانة والرصف تمتد من حي غرب المنصورة وشارع عبد السلام عارف، مرورًا بميدان العيسوي وكوبري المرور، وحتى منطقة شارع بهرند، مشيرًا إلى أن الأعمال تُنفذ ليلاً للحفاظ على انسيابية حركة السير.