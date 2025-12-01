خلال نوفمبر.. قوافل طبية قدمت خدمات مجانية لـ10 آلاف مريض بالدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن تقديم الخدمة الطبية لما يقرب من 10 آلاف مريض على مستوى المحافظة خلال أعمال القوافل الطبية المجانية التي تجوب قرى ومراكز المحافظة لتقديم الخدمات للأكثر احتياجًا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقدم الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، حصادًا تفصيليًا لأعمال القوافل التي استمرت طوال الشهر تحت إشراف منسقها الدكتور رامز شوقي.

وأوضح وكيل الوزارة أن القوافل قامت بالكشف الطبي المجاني على 4565 مواطنًا في تخصصات متنوعة، إلى جانب تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية أخرى شملت: إجراء 301 أشعة عادية وموجات صوتية، والكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ459 شخصًا، وإجراء 143 تحليل طفيليات، و378 تحليل دم، و24 عملية خلع أسنان.

وأشار "الجزار" إلى أنه تم تحويل 6 حالات إلى المستشفيات لتلقي العلاج المتخصص، وإصدار 3 قرارات علاج على نفقة الدولة. ولم تقتصر الحملة على العلاج، بل شملت جانب التوعية من خلال ندوات تثقيفية استفاد منها 2651 شخصًا، بالإضافة إلى تنفيذ 590 نشاطًا توعويًا ضمن مبادرات صحية مصاحبة.

وشدد المحافظ على أن الحالات التي تحتاج إمكانيات خاصة يتم تحويلها فورًا إلى مستشفيات مديرية الصحة، مؤكدًا استمرار هذه القوافل في الوصول إلى كافة المناطق، وخاصة النائية، لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في أماكن إقامتهم.