أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، الأحد، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين. على الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم (هـ ط أ 9157).

أسفر الحادث عن إصابة كل من: رجب خلف محمد بكر (22 عامًا) بسحجات وكدمات بالجسم، ومحمد أحمد عوض محمد (25 عامًا) بسحجات وكدمات، ومحمد بكر محمد بكر (21 عامًا) بسحجات وكدمات، وعبد الله عوض محمد (42 عامًا) باشتباه كسر في العمود الفقري، وناصر جمال فهيم (38 عامًا) باشتباه كسر في الحوض، وعمرو محمد عبد العال (35 عامًا) باشتباه كسر في الذراع الأيسر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة أسيوط ومستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.