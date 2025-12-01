إعلان

مصرع فتاة صدمتها سيارة مسرعة على الطريق الدائري ببهتيم

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:04 ص 01/12/2025

جثة - أرشيفية

لقيت فتاة مصرعهما كانت تعبر الطريق الدائري قبل منطقة بهتيم، بمحافظة القليوبية بعدما صدمت سيارة تسير بسرعة، قبل أن يفرّ السائق هاربًا من مكان الحادث دون محاولة إسعافها، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وسط حالة من الذهول بين المارة.

وفوجئ الأهالي بالفتاة ملقاة على جانب الطريق، بينما فرّ قائد السيارة دون أن يتمكّن أحد من التقاط بيانات المركبة، ونظرًا لعدم العثور على أي أوراق شخصية أو متعلقات يمكن أن تكشف هويتها، لجأ الأهالي إلى نشر صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أملًا في التوصل إلى ذويها أو أي شخص قد يتعرف عليها، في محاولة إنسانية لمساعدة أسرتها على الوصول إليها واستلام جثمانها.


وناشد الأهالي كل من يتعرف على السيدة أو يمتلك أي معلومة عنها التواصل فورًا مع أسرتها في حال التعرف عليها، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير ما يليق بها من حقوق في الدفن وإبلاغ ذويها.

